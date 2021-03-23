Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede toplam can kaybı 73 bin 744'e, vaka sayısı ise 3 milyon 234 bin 319'a çıktı.

Kovid-19'dan dünden bugüne 201 kişi ölürken, en yüksek can kaybı ve yeni vaka sayısı Madrid'de kaydedilmeye devam etti.

25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 434 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 818 bin 212'ye, can kaybı da 16 bin 794'e çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı, sınırların kapatılması ve serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlamıştı.