Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parlamento, muhafazakâr sivil toplum örgütleri Hristiyan Toplum Kongresi ile Ordo Iuris Enstitüsü öncülüğünde vatandaş inisiyatifi çerçevesinde hazırlanan "Aileye evet, cinsiyete hayır" başlıklı kanun teklifini görüştü. Polonya'yı derhâl İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi, hükûmeti ise Uluslararası Aile Hakları Konvansiyonu oluşturmakla yükümlü kılmayı içeren teklif, 30 Mart'ta parlamentoda yapılacak oylama ile ya kanunlaşma yolunda alt komisyonda görüşülmeye devam edilecek ya da reddedilecek. Hristiyan Toplum Kongresi'nden Marek Jurek söz konusu kanun teklifini Parlamento’da takdim ederken kazanım olarak sunulan İstanbul Sözleşmesi'nin zayıf kişileri şiddetten koruyan bir düzenleme olmadığını, söz konusu sözleşmeden çekilmeyle Polonya'nın sözleşmenin getirdiği cinsiyet ideolojisinden korunacağını söyledi.

İktidar partisi PiS Milletvekili Porowska ise Polonya'daki hukuki düzenlemelerin şiddetle mücadelede gerekli standartları karşıladığını, parti olarak söz konusu kanun teklifinin Parlamento alt komisyonunda ele alınmasından taraf olduklarını aktardı.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro geçtiğimiz yaz aileyi hedef alan ideolojik bir sözleşme olduğu, toplumsal yapı ve aile açısından zararlı ifadeler içerdiği gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için yasal prosedür başlatmıştı. Ziobro'nun bu girişiminin ardından Polonya Başbakanı Morawiecki de sözleşmede ideolojik hükümler bulunduğunu belirtmiş, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.