Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede ekonomik ilişkilerin yanı sıra Çin'in mali politikaları karşısında alınacak tedbirleri ele aldığı belirtildi. İkilinin, ülkelerinin Çin'in fikri mülkiyet ihlalleri ve devlet teşebbüslerine sübvansiyonlar gibi piyasa düzenini bozan uygulamalarına karşı iş birliği yapması gerektiği konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

Motegi ve Tai'nin ayrıca, Japonya ve ABD'nin güçlü tedarik zincirleri inşa etmesi için çalışma konusunda da görüş birliğine vardığı aktarıldı.

DTÖ reformu gündemde

Öte yandan Japonya Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama ve Tai'nin gerçekleştirdikleri ayrı bir görüşmede, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği konularının ele alındığı ifade edildi. İkilinin, serbest ve adil bir ekonomik düzenin inşası için iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.