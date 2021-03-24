Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, "Şafak-Asiman" yatağında 7 bin 189 metre derinlikte doğal gaz ve kondensat rezervi tespit edildi.

Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı belirtildi.

Başkent Bakü'nün 125 kilometre güneydoğusunda yer alan "Şafak-Asiman" yatağı, 1100 metrekarelik alanı kapsıyor.

Deniz derinliği 650 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif çalışmaları SOCAR ve British Petroleum (BP) tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

SOCAR ve BP, "Şafak-Asiman" yatağının ortak işletilmesi konusunda 2010'da anlaşma imzalamıştı.