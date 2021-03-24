Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Vatikan gelirlerinin düşmesi üzerine hareketi geçti. Papa, Vatikan’daki çalışanların işlerine devam edebilmesi amacıyla kardinal ve din adamlarının maaşlarından kesinti yapılması için talimat verdi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek maaş kesintilerine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Buna göre, kardinallerin maaşlarında yüzde 10 kesintiye gidilecek, diğer din adamlarının maaşlarında ise yüzde 3 ila yüzde 8 oranlarında kesinti yapılacak. Kararnameye göre, maaşları düşük olan çalışanlar ise kesintilerden muaf olacak. Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.

Kardinallerin maaşlarının 4-5 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor.