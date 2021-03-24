Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolivya’nın Cochabamba kentinin Saracaba bölgesinde Hava Kuvvetlerine bağlı Hongdu JL-8 tipi askeri eğitim uçağı bir evin üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İki pilotun ise kazadan önce uçaktan kendilerini fırlattıkları görüldü.

Kazanın ardından Hava Kuvvetlerine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye gelerek, patlama tehlikesi nedeni ile bölgedeki vatandaşları tahliye etti. Her iki pilota da şu ana kadar ulaşılamazken, kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise, cep telefonları ile uçağın düşüşünü ve pilotların paraşütle iniş yaptığı anları anbean kaydetti.