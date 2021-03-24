Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Rus yetkiliye "Rusya'da büyük ve sistematik insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım uyguladığını duyuruldu. Yaptırımların üst düzey Rus yetkililere "cinayete teşebbüs", muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması ve protestoculara yapılan baskı nedeni ile uygulandığı açıklandı.

“Rusya'nın ağır insan hakları ihlalleri cevapsız kalmayacak”

Dışişleri Bakanı Marc Garneau yaptığı açıklamada, "Kanada, Bay Navalny ve yasadışı bir şekilde gözaltına alınan destekçilerini kayıtsız şartsız serbest bırakılması için Rus hükümetine baskıyı artırmaya devam edecek. Rusya'nın ağır insan hakları ihlalleri cevapsız kalmayacak" dedi.

Kanada, yaptırımlarının daha önce Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından alınan önlemlere uygun olduğunu belirtirken, Rusya’nın yaptırımları nedeni ile Kanada’ya misilleme yapması bekleniyor.