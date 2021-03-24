Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen suikastle öldürülen Verfali'nin geçtiğimiz günlerde onlarca sivili öldürdüğü görüntüler servis edilmişti. Yönettiği milis yapılanması ile uyuşturucu ve silah ticareti yanında bir çok sivilin kaçırılması ve fidye karşılığında serbest bırakılması Verfali'nin işlediği suçlar arasında yer alıyor. Verfali'nin ölümü Hafter kanadından yapılan resmi açıklama ile de doğrulandı. Hafter'e bağlı Kuvvet el Rad (Yıldırım Kuvvetleri) Sözcüsü Milad el Zawi, resmi sayfasında, Mahmud El Verfali'nin öldüğünü duyurdu.



Libya medyası suikast emrinin Hafter tarafından verildiğini yazdı. Suikastin, Verfali'nin sağ ele geçirilmesi ve Hafter'in savaş suçlarını anlatması ihtimaline karşı planlandığı iddia edildi. Mahmud el Verfali, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından savaş suçlusu olarak aranıyordu.



Darbeci General Halife Hafter, Lahey Merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 2017 yılında çıkardığı savaş suçlusu kararına rağmen Verfali'ye kahramanlık nişanı ve Albay rütbesi vermişti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu, 2020 yılında Verfali'nin UCM'ye teslim edilmesini talep etti.



En az 350 sivili infaz ettiği yazıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından savaş suçlusu olarak aranıyordu.



Yılmaz Bilgen