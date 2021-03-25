Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği, 747 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 637'ye, vaka sayısının da 247 bin 254'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 213 bin 969 olduğu kaydedildi.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 11 kişinin öldüğü, 439 kişinin testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.
Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 786, vaka sayısının 492 bin 842, iyileşenlerin sayısının da 480 bin 607 olduğu aktarıldı.