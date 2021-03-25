Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaya gizlilik, güvenlik ve istihbarat dersi vermekle övünen İsrail devleti, sabah saatlerinde skandal gelişmelerle çalkalandı. Haaretz gazetesinin haberine göre, siviller için koronavirüs test merkezlerinin açık adresini ve konumunu gösteren online harita yayınlamak isteyen İsrail ordusu, resmi sitesinden yaptığı paylaşımın ardından yaptıkları hata karşısında donakaldı.



İsrail Savunma Kuvvetleri, siviller için yayınlanan haritada, gizli askeri üslere ilişkin bilgilere de yer verdi. Haaretz'in farkettiği tarihi hatanın ardından iletişime geçtiği İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre sonra haritayı yayından kaldırsa da, askeri üslere dair gizli bilgiler, dakikalarca dolaşıma açık kaldı.



Yayınlanan haritada, sadece İsrail istihbaratı tarafından bilinen gizli üslerin adları, açık konumları ve sayılarına dair ayrıntılı bilgileri yer alırken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne dair üslerin bilgileri de açık edildi.



İsrail Sivil Cephe Komutanlığı yetkilileri, yaşanan skandalın ardından yaptığı açıklamada harita yayınında yapılan yanlışlığa, ordunun sivil haritalara erişiminde yaşanan karışıklığın neden olduğunu bildirdi.