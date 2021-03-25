Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Suriye’de Esad rejiminin askerlerine maaş ödeyemeyecek duruma geldiği, bunun üzerine bazı askerlerin firar ederek para karşılığı başta Libya olmak üzere çatışma bölgelerine "yabancı savaşçı" olarak gitmeye çalıştığı belirtildi.



KAÇIŞLAR HMEYMİM ÜZERİNDEN

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’de iç savaşla birlikte gitgide büyüyen ekonomik buhran sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Hama, Halep ve Humus bölgelerinde birçok rejim askeri ve milisinin para karşılığında darbeci Hafter güçlerine katılmak için Libya’ya, bazı askerlerin de Vezenualla’ya gitmeye çalıştığı, ülkeden çıkış noktası olarak gördükleri Hmeymim üssünü de merkez haline getirdikleri ifade ediliyor.



REJİM ORDUSU DAĞILMIŞTI

2011’de başlayan iç savaşla birlikte Esad rejimine bağlı Suriye ordusundan binlerce asker firar ederek muhalif Suriye Milli Ordusu’na katılmıştı. Zamanla şiddetlenen ve ülkenin her yanına yayılan savaşla birlikte Esad rejimi, hem askeri gücünü hem de rütbeliler de dahil olmak üzere binlerce askerini kaybetti. 2011’de 220 bin gibi bir askeri gücü bulunan Şam’ın şu anki asker sayısının 100 binin altında olduğu tahmin ediliyor. Orduya yeni asker alımının ise yapılamadığı belirtiliyor. Yine, çatışmalara aktif olarak katılan deneyimli asker sayısının 30 ila 40 bin arasında olduğu, pek çok birliğin gerek donanım, gerek eğitim yetersizliğinden dolayı, daha çok savunma görevinde tutulduğu ifade ediliyor.