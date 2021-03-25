Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuyuda bulunan 43 yaşındaki Lyndsey Kennedy, Delray Beach itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kadın, polise verdiği ifadede, kanalda yüzerken kaybolduğunu, 3 Mart’tan bu yana kanalizasyon sistemi içinde mahsur kaldığını belirtti. Kanalda bir tünel gördüğünü, tüneli araştırırken kaybolduğunu dile getiren Kennedy, üç haftadır kanalizasyonda dolaştığını, ışık görünce kuyuda durduğunu ifade etti.

Polis, kadın hakkında 3 Mart’ta kayıp başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kennedy'nin annesi, kızının akıl sağlığının bozuk olduğunu, ayrıca uyuşturucu kullandığını söyledi.

Delray Beach itfaiye sözcüsü Dani Moschella da Kennedy’nin çok rezil şartlarda uzun süre kaldığını, bu yüzden hayatta kaldığı için çok şanslı olduğunu söyledi. Moschella, “Aşağısı çok pis ve tehlikeli. Yılanlar, fareler var. Çöplerle dolu, sokağın tüm çöpleri oraya gidiyor. Kanalizasyondan genelde ördekler, yavru kedi ve köpekler çıkarırdık. İlk kez bir insan çıkardık” diye konuştu.