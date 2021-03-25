Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robichaux, Harry'nin faydalı bir çalışan olacağını düşündükleri için firmalara, yaşam koçluğu ve zihinsel sağlık hizmetleri sunan San Francisco merkezli BetterUp'ta özel oluşturulmuş Stratejiden Sorumlu Üst Yönetici (CISO) pozisyonuna atandığını duyurdu.

Prens Harry'nin şirkette görevlendirilmesinin tanıtım amaçlı olmadığına işaret eden Robichaux, Harry'nin İngiltere Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa Head Fit gibi organizasyonlar için çalışmalar yaptığına atıfta bulundu ve "Prens Harry yıllardır akıl sağlığı konusunun en ateşli savunuculardan biri oldu. Bu, onun yaşam misyonunun büyük bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Robichaux, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü Harry'nin San Francisco'daki şirket genel merkezinde ofisi bulunmayacağını ve doğrudan kendisine rapor veren çalışanları olmayacağını söyledi.

Harry'nin salgın sürecinin sonunda ofis çalışmaları yeniden başladığında şirketin etkinliklerine katılacağı ifade edildi.

Harry şirkette 'Prens" unvanını kullanmayacak

BetterUp CEO'su Robichaux, Prens Harry'nin iş yerinde "Prens", "Sussex Dükü" gibi unvanları kullanmayacağını, kendisine Harry olarak hitap edilmesini istediğini belirtti.

Harry'nin son derece ulaşılabilir ve iletişime geçilebilir biri olduğunu dile getiren Robichaux, "Bu kesinlikle çok yüce ve onurlu bir davranış." değerlendirmesini yaptı.