Molchanov, 2 dakikada 80 metre derine dalarak dünya rekoru kırdı. Soğuk sudan dolayı normalden 7 kat kalın kıyafet giyen Molchanov, “Derinler tamamen karanlık. 65 metreden itibaren hiçbir şey görmedim” dedi. Bu, yetenekli Rus dalgıcın 20. dünya rekoru oldu. Ilık sularda en derine dalış rekoru ise 130 metre derinlikle 2018’de Bahamalar’da kırılmıştı. Bu rekor da yine Molchanov’a ait. Rus dalgıç, 9 dakika boyunca hiç nefes almadan durabiliyor. Molchanov’un serbest dalışta efsane kabul edilen annesi Natalia Molchanov, 6 sene önce yaptığı dalış sırasında hayatını kaybetti.
Donmuş gölde 80 metre dalarak dünya rekoru kırdı
25.03.2021 - 14:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Sibirya bölgesinde dalgıç Alexey Molchanov, yüzeyi buz tutmuş Baykal Gölü’nde açılan kesikten serbest dalış yaptı.
Etiketler : baykal gölü,dalgıç,
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