Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 1429 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 17 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklamada, 548 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 250 bin 921’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3421’e yükseldi.

Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 234 bin 382 olarak açıklanan Azerbaycan'da şu ana kadar 2 milyon 807 bin 861 korona virüs testi yapıldı.