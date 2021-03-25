Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilisede nikah merasimi yapılırken 23 aylık bebek ağlayarak yüz üstü yere kapaklandı. Çaresiz kalan annesi, çocuğunu kucağına almak zorunda kaldı. Bebek, damada yüzük takılırken de tekme atarak yüzüğü düşürdü. Bu ilginç olay, Kasım 2019’da meydana geldi ama anne görüntülerini yeni yayımladı. Instagram’da iki parça halinde yayımlanan ve büyük ilgi gören videolar 16,9 milyon kere seyredildi.