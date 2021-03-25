Kilisede nikah merasimi yapılırken 23 aylık bebek ağlayarak yüz üstü yere kapaklandı. Çaresiz kalan annesi, çocuğunu kucağına almak zorunda kaldı. Bebek, damada yüzük takılırken de tekme atarak yüzüğü düşürdü. Bu ilginç olay, Kasım 2019’da meydana geldi ama anne görüntülerini yeni yayımladı. Instagram’da iki parça halinde yayımlanan ve büyük ilgi gören videolar 16,9 milyon kere seyredildi.
Bak şu bebeğin yaptığına... Annesi evlenmesin diye elinden geleni ardına bırakmadı
25.03.2021 - 14:54 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin California eyaletinde Ellie isimli bebek, annesi Sara Wickman’ın (31) evlenmesini sabote etmek için elinden geleni yaptı.
Etiketler : anne,
777327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/777327.aspx
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