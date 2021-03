Türkiye Gazetesi

Vietnam’da hayvanlara yardım kuruluşu Four Paws’ın ihbarıyla polis, Son La eyaletinde bir kıyafet mağazasının altındaki kaçak çiftliğe baskın düzenledi. Safraları için 17 senedir bodrumda güneş görmeden tutulan iki ayı kurtarıldı. Ayıların bunca sene sadece safraları alınırken ya da çürük sebzelerle beslenirken güneş ışığı gördükleri açıklandı. Kafes demirlerinin paslı, etrafın pis, ortamın havasız olduğunu belirten Four Paws görevlileri, şimdiye kadar hiç bu kadar çetin şartlarda hayvanlara rastlamadıklarını ifade ettiler. Yapılan muayenede her iki hayvanın da safralarını almak için sondalarla defalarca bıçaklanmanın sonucu olarak safra kesesi hastalığından muzdarip oldukları tespit edildi. Ayrıca ayılarda karaciğer rahatsızlığı bulunduğu ve çoğu dişlerinin eksik olduğu belirlendi. Kurtulmak için çaresizce kafes demirlerini ısırdıkları için esir ayılarda genelde dişler eksik oluyor. Veteriner Szilvia Kalogeropoulu, ayıların iyileşmeleri için önlerinde uzun bir süreç olduğunu söyledi. Ayılar kamyonla Ninh Binh isimli hayvan barınağına nakledildi.