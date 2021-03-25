Dalgalı, sarı saçlarının uzunluğu 172 santime ulaştı. Havaalanı güvenliğinde çalışan ve zaman zaman da modellik yapan Gubanova, “Bir arkadaşım, saçlarımı onun kadar uzatamayacağını iddia etmişti. Ben de iddiaya girdim ve kazandım. Kızım Evelina da benim gibi saçlarını uzatmak istiyor” dedi. Gubanova, saçlarını nasıl sağlıklı ve güçlü tuttuğunu da şöyle açıkladı: “Saç derimi her gün vitamin ve yağlardan oluşan özel bakım maskeleriyle besliyorum. Ayrıca her gün saçıma krem sürüyorum. Saçlarımın sağlıklı ve parlak kalması için vitamin alıyorum.” Instagram’da 184.000 takipçisi olan Gubanova, saçlarının genelde beğenildiğini ama bazı genç kızlardan ise olumsuz reaksiyon aldığını söyledi.
Rus Rapunzel... İddiaya girdi, 17 senedir saçlarını kesmedi
25.03.2021 - 16:48 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Banaul bölgesinde Daira Gubanova (34), gençliğinde girdiği iddia üzerinde 17 senedir saçlarını kesmedi.
Etiketler : Rus Rapunzel,İddia,saç,
777360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/777360.aspx
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