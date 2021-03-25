Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalgalı, sarı saçlarının uzunluğu 172 santime ulaştı. Havaalanı güvenliğinde çalışan ve zaman zaman da modellik yapan Gubanova, “Bir arkadaşım, saçlarımı onun kadar uzatamayacağını iddia etmişti. Ben de iddiaya girdim ve kazandım. Kızım Evelina da benim gibi saçlarını uzatmak istiyor” dedi. Gubanova, saçlarını nasıl sağlıklı ve güçlü tuttuğunu da şöyle açıkladı: “Saç derimi her gün vitamin ve yağlardan oluşan özel bakım maskeleriyle besliyorum. Ayrıca her gün saçıma krem sürüyorum. Saçlarımın sağlıklı ve parlak kalması için vitamin alıyorum.” Instagram’da 184.000 takipçisi olan Gubanova, saçlarının genelde beğenildiğini ama bazı genç kızlardan ise olumsuz reaksiyon aldığını söyledi.