Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köpeği Clover, hemen sahibinin elindeki ipi ağzıyla yakaladı, ağzındaki iple yola gelerek gelen kamyonetin önünü kesti. Kamyonet sürücüsü de kadının hastaneye kaldırılmasını sağlayarak hayatını kurtardı. Moore, başına gelenleri güvenlik kamerası görüntülerinden öğrendi. Genç kadın, “Kendime geldiğimde ambulanstaydım” derken önü kesilen kamyonet sürücüsü Dryden Oatway da, “Çok etkileyiciydi. Köpek resmen yolumu kesti” diye konuştu. Moore, halen neden dolayı bayıldığını bilmiyor ama şunu çok iyi biliyor ki, zor duruma düştüğünde imdadına koşacak bir köpeği var. Clover, akıllara ünlü Amerikan dizisine ismini veren Lassie isimli köpeği hatırlattı.