Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen - Meclis Başkan Yardımcılığına seçilen Saranda Boguyevtsi kabus olarak nitelendirdiği saldırıda ailesinden 14 kişiyi kurban verdiğini söyledi. Bircok akraba ve komşularının da Sırp katliamından şehit düştüğünü anlatan Boguyevtsi, "beni öldü diye bıraktılar. Onlarca ölü bedenin arasında saatlerce kaldım. Yaşadığımız şey tarihin en büyük etnik temizliği idi" dedi.



Lahey'de ifade verdi

Sırp vahşetinden 4 yıl sonra kendisi gibi 3 Aranavut ile birlikte Lahey'e gittiğini ve Sırp kasabı Milosevic aleyhine şahitlik ettiğini söyleyen Saranda Boguyevtsi, yılardır adalet arayışım sürüyor. Kosova'da, Vetevendosje (Öz Karar Hareketi'nden) milletvekili seçildim. Yaşadığımız soykırımı anlatmaya ve suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.