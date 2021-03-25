Yılmaz Bilgen - Meclis Başkan Yardımcılığına seçilen Saranda Boguyevtsi kabus olarak nitelendirdiği saldırıda ailesinden 14 kişiyi kurban verdiğini söyledi. Bircok akraba ve komşularının da Sırp katliamından şehit düştüğünü anlatan Boguyevtsi, "beni öldü diye bıraktılar. Onlarca ölü bedenin arasında saatlerce kaldım. Yaşadığımız şey tarihin en büyük etnik temizliği idi" dedi.
Lahey'de ifade verdi
Sırp vahşetinden 4 yıl sonra kendisi gibi 3 Aranavut ile birlikte Lahey'e gittiğini ve Sırp kasabı Milosevic aleyhine şahitlik ettiğini söyleyen Saranda Boguyevtsi, yılardır adalet arayışım sürüyor. Kosova'da, Vetevendosje (Öz Karar Hareketi'nden) milletvekili seçildim. Yaşadığımız soykırımı anlatmaya ve suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.
Sırp katliamından kurtulan genç kız Kosova Meclis Başkan Yardımcısı oldu
Kosova'da 23 yıl önce Sırp çetelerin aile fertkerini katlettiği ve kendisini ölü diye terk ettikleri genç kız, son seçimde parlamentoya girdi.
Yılmaz Bilgen - Meclis Başkan Yardımcılığına seçilen Saranda Boguyevtsi kabus olarak nitelendirdiği saldırıda ailesinden 14 kişiyi kurban verdiğini söyledi. Bircok akraba ve komşularının da Sırp katliamından şehit düştüğünü anlatan Boguyevtsi, "beni öldü diye bıraktılar. Onlarca ölü bedenin arasında saatlerce kaldım. Yaşadığımız şey tarihin en büyük etnik temizliği idi" dedi.
Etiketler : sırp katliamı,haberler,Kosova,Saranda Boguyevtsi,