Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 74 bin 420'ye, vaka sayısı da 3 milyon 247 bin 738'e çıktı.

Kovid-19'da günlük vaka ve can kayıplarında artışın gözlendiği İspanya'da, dün 320 olan ölüm sayısı bugün 356'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Carolina Darias da Kovid-19'da mevcut verilerin "endişe verici boyuta gelmeye başladığı" uyarısında bulundu.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

- Portekiz OHAL'i 15 Nisan'a kadar uzattı

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti ve 423 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 819 bin 210'a, can kaybı da 16 bin 814'e çıktı.

Portekiz meclisinde bugün yapılan oylamayla, mevcut durumda 31 Mart'a kadar geçerli olan, Kovid-19'dan dolayı uygulanan OHAL 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

OHAL kapsamında sınırların kapatılması ve gece yarısından itibaren serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlanmıştı.