Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye’de iç savaşla birlikte gitgide büyüyen ekonomik buhran sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Hama, Halep ve Humus bölgelerinde birçok rejim askeri ile milis, Libya’da darbeci Hafter saflarına katılmak ve Venezuela’da savaşmak için firar ediyor. Rejim askerleri, ülkeden çıkış noktası olarak gördükleri Hmeymim üssünü merkez hâline getirdi. 2011’de başlayan iç savaşla birlikte Esad rejimine bağlı Suriye ordusundan binlerce asker firar ederek muhalif Suriye Millî Ordusu’na (SMO) katılmıştı. İç savaş öncesi 320 bin gibi bir askerî gücü bulunan Şam’ın şu anki asker sayısının 100 binin altında olduğu tahmin ediliyor. Orduya yeni asker alımının ise yapılamadığı belirtiliyor. Yine, çatışmalara aktif olarak katılan deneyimli asker sayısının 30-40 bin arasında olduğu, pek çok birliğin gerek donanım, gerek eğitim yetersizliğinden dolayı, daha çok savunma görevinde tutulduğu ifade ediliyor.