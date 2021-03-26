Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayın duyulması üzerine adrese baskın düzenleyen polis, 19 yaşındaki saldırgan Dylan Rigby’yı gözaltına aldı. Rigby, kaçırma, saldırarak ağır şekilde yaralama ve cinayete teşebbüsten hakim karşısına çıktı. Bir sonraki duruşma 8 gün sonra yapılacak. Vücudunda sayısız morluk, kesik, yara izi ve yanık bulunan genç ise hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarının ömür boyunca saldırının izlerini vücudunda taşıyacağını söyledi. Geceleri uyuyamayan genç askerin, saldırının psikolojik etkilerini de kolay kolay atlatamayacağı düşünülüyor. Saldırının sebebi bilinmiyor.