Olayın duyulması üzerine adrese baskın düzenleyen polis, 19 yaşındaki saldırgan Dylan Rigby’yı gözaltına aldı. Rigby, kaçırma, saldırarak ağır şekilde yaralama ve cinayete teşebbüsten hakim karşısına çıktı. Bir sonraki duruşma 8 gün sonra yapılacak. Vücudunda sayısız morluk, kesik, yara izi ve yanık bulunan genç ise hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarının ömür boyunca saldırının izlerini vücudunda taşıyacağını söyledi. Geceleri uyuyamayan genç askerin, saldırının psikolojik etkilerini de kolay kolay atlatamayacağı düşünülüyor. Saldırının sebebi bilinmiyor.
Sosyal medyada tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, hayatı karardı
26.03.2021 - 13:26 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz ordusunda görev yapan Cobhan Mclelland (18) isimli asker, arkadaşlık uygulaması Tinder’de tanıştığı kadınla buluşmak için Edinburgh’da bir adrese gitti. Genç asker, adrese ulaştığında bir adamın vahşi saldırısına uğradı. Saldırgan, genç askerin adresten ayrılmasına da müsaade etmedi.
Etiketler : tinder,saldırı,Cobhan Mclelland,
777543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/777543.aspx
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