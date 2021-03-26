Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev timsah yakaladığı köpek balığını mideye indirmeye çalışırken köpek balığı da yem olmaktan kurtulmak için çaba sarf ediyordu. Bu amansız mücadelenin görüntüleri, bilim adamı ve fotoğrafçı Mark Ziembicki (46) tarafından kayda alındı. Ziembicki, St Lucia halicinin yakın zamanda açılması ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışların tatlı su türlerini nehirden aşağıya tuzlu kıyı sularına sürüklemesinin bu iki avcıyı bir araya getirdiğini söyledi. Hayvanlar aleminde en güçlü ısırık Nil timsahlarında bulunuyor. Nil timsahının köpek balığından yedi kat büyük olması da bu mücadelenin galibini belirledi. Timsah, uzun süren mücadelenin sonunda köpek balığını önce kafası gelmek üzere bütün olarak yuttu.