Uçak fırtınalı havada ilerlerken aniden uçağın burnuna bir şimşek çarptı. Kokpitte çekilen video, olayı tüm dehşetiyle yansıtırken tamamen karanlıkta aracı kullanan pilotlar da görüntüye şaşırdı. Havada panik yaşanırken pilotlar, uçağı kazasız bir şekilde indirmeyi başardı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. Boeing 737 MAX'ın gövdesinde de herhangi bir hasar oluşmadı. Videoyu çeken kişi, “Şimşek çarpmaları hep olur ama ilk kez videoya çekildi. Fırtına sırasında uçağın uçuşunu çekiyordum” dedi.
Havada panik! Fırtınalı havada inerken uçağın burnuna şimşek çarptı
26.03.2021 - 17:56 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçinde 140 yolcusu bulunan Boeing 737 MAX uçağı, Panama’da Tocumen Uluslararası Havaalanı’na inmek üzere 9.000 metre irtifada uçuyordu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : yıldırım düşmesi,
777585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/777585.aspx
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