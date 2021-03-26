Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçak fırtınalı havada ilerlerken aniden uçağın burnuna bir şimşek çarptı. Kokpitte çekilen video, olayı tüm dehşetiyle yansıtırken tamamen karanlıkta aracı kullanan pilotlar da görüntüye şaşırdı. Havada panik yaşanırken pilotlar, uçağı kazasız bir şekilde indirmeyi başardı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. Boeing 737 MAX'ın gövdesinde de herhangi bir hasar oluşmadı. Videoyu çeken kişi, “Şimşek çarpmaları hep olur ama ilk kez videoya çekildi. Fırtına sırasında uçağın uçuşunu çekiyordum” dedi.