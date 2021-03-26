Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'dan 97 kişinin daha vefat ettiği, 6 bin 444 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 144 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 374'e, vaka sayısının 577 bin 734'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının da 468 bin 37 olduğu ifade edildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin öldüğün, 6 bin 490 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 495 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 157'ye, vaka sayısının 822 bin 95'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 736 bin 747'ye ulaştığı bildirildi.