Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonun ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin sunduğu raporun Türkiye ile çok yönlü ilişkileri ortaya koyduğu için iyi bulunduğunu anlatan Merkel, geçen yıl Akdeniz’in doğusundaki gerilimi herkesin takip ettiğini ve bu gerginliğin giderilmesinden dolayı müteşekkir olduklarını söyleyerek "Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. Görüşmelerde ele alınan önemli maddenin AB-Türkiye mutabakatı olduğunu söyleyen Merkel, mutabakatın yasa dışı göçü azalttığını, insan kaçakçılarının faaliyetlerini zorlaştırdığını ve özellikle çok sayıda sığınmacıya yardım ettiğini belirtti. Bu mutabakatın Gümrük Birliği konusunu ve modernizasyonunu da kapsadığını aktaran Merkel “Şimdi fiilen karar verdiğimiz iki aşamalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Şimdi ilk adımı atıyoruz ve ilişkileri daha fazla geliştirmek için bir yetki veriyoruz ve haziranda başka kararlar vermek istiyoruz. Elbette Akdeniz’in doğusundaki gerilimin azaltılmasının nasıl gelişeceğine de bakacağız" ifadelerini kullandı.