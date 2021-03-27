Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Kum kentinde Vali Behram Sermest, Korona Virüsle Mücadele Kuru ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Sermest, Şaban ayının ortasında kutlamaların korona virüsün yayılma riskini düşürmek adına bu yıl sanal ortamda yapılacağını söyleyerek, “Alınan karar neticesinde, kutlamalar bu sene sanal ortamda gerçekleştirilecek. Ayrıca virüsün yayılımını önlemek adına şehre 28 ve 29 Mart tarihlerinde giriş-çıkış yasağı getirilmiştir” dedi. Sermest, aynı zamanda Kum halkına yeni bir korona virüs dalgasının oluşumunu önlemek için sağlık protokollerine dikkat etmeleri gerektiği yönünde uyarı yaptı.

Sağlık protokollerine uyuma oranı yüzde 60’ın altında

Korona Virüs ile Mücadele Kurumu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülke genelinde sağlık protokollerine uyma oranın yüzde 56'ya kadar düştüğünü söyleyerek, “16 Mart'ta korona virüsün yoğun olduğu 9 kırmızı renkteki kentimiz şu anda 23’e ulaşmış durumda. Böyle devam ederse korona virüs ile mücadele tehlike çanları tekrar çalmaya başlayacak” dedi. Nevruz Bayramı ile şehirlerarası artan seyahatlere işaret eden Reisi, “Artan seyahatlerle birlikte virüsün yayılması kaçınılmaz oldu. Maalesef ön gördüğümüz tabloyu yaşıyoruz. Eğer gerekli tedbirler alınmaz ise daha korkutucu tablolarla karışılacağız” ifadesini kullandı.

İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 120 yeni vaka tespit edilirken, 85 kişi ise hayatını kaybetti.