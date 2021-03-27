Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Covid-19 nedeniyle 111 bin 808 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 200 bin 219'a ulaşırken iyileşenlerin sayısı 3 milyon 774 bin 41'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Aşılar 44 ülkeye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü dün, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye Covid-19 aşısı gönderildiğini açıklamıştı.

Ayrıca şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisi paylaşılmıştı.