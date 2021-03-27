Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 82 bin 558 yeni vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısının 12 milyon 407 bin 323'e ulaştığı kaydedildi. Son 24 saatte 3 bin 600 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 307 bin 326’ya ulaştı.

Brezilya Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılan araştırmalarda, bu ayın başından bu yana ülkede tespit edilen vakaların çoğunun 39-49 yaş aralığında olduğu belirtilerek, yoğun bakım ünitelerindeki genç sayısında artış görüldüğü kaydedildi. Sağlık uzmanları, Covid-19’un mutasyona uğramış yeni türlerinin 30-49 yaş aralığını daha çok etkilediğini açıkladı.