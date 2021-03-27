Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 98 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 399 kişide virüs tespit edildiği, 8 bin 53 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 472'ye, vaka sayısının 582 bin 133'e yükseldiği, 476 bin 90 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin vefat ettiği, 5 bin 62 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 368 kişinin iyileştiği bildirildi.

Bakanlık, toplam can kaybının 14 bin 177'ye, vaka sayısının 827 bin 157'ye yükseldiğini, 741 bin 115 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.