Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomisiyle Avrupa Birliği’nin en büyüğü olan Almanya, koronavirüs aşısı konusunda eleştirilerin odağında bulunuyor. En büyük eleştiri de bürokrasi. Aşı olacak yaşlıların, 10 sayfalık belge ve çıkabilecek olumsuzluklara karşı rızalarını belirten formlar doldurmaları gerekiyor. Berlin’de aşı merkezinde çalışmalarda bulunan kardiyolog Joachim Wunderlich, aşı yapılmasındaki bürokratik işlemlerin “inanılmaz,” formalitelerin de “çılgınca” olduğunu söyledi. Wunderlich, “80 yaşındaki birinin randevu alabilmek için bu kadar form doldurmasını nasıl beklersiniz? Bir de bunlar, eksik belgeden dolayı evlerine geri gönderilme riskiyle karşı karşıyalar” dedi. Başbakan Angela Merkel de aşılamanın yavaş ilerlediğini belirterek 16 eyaletin yönetimine bürokratik işlemleri azaltmaları çağrısında bulunmuştu. Almanya, aşılama hızında da gerilerde kaldı. Nüfusun sadece yüzde 10’una ilk doz aşı yapılabilmiş durumda. Bu oran İngiltere’de yüzde 55, ABD’de yüzde 25. Almanya ise listede ancak 20. sırada geliyor. Ülkede halen ancak 80 yaşının üzerindekiler ya da kronik rahatsızlığı olanlar aşı için randevu alabiliyor.