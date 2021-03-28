Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

ABD Özel Harekat Görev Gücü bünyesinde çalışan 62 yaşındaki Mariam Taha Thompson’un özel bilgilere ulaşma iznine sahip olduğu ve bu bilgileri Lübnan’da bir isme ilettiği tespit edildi. Mahkeme kayıtlarına göre Thompson, ABD Irak misyonunda görevli önemli isimlerin kişisel kimlik verilerini, arka plan bilgilerini ve gizli insan kaynaklarının fotoğraflarını ve ABD’nin Irak’ta belirlediği hedeflerin ayrıntılarını Hizbullah üyesi isme aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD’li kadın ve Lübnanlı Hizbullah üyesi arasında ilk temasın 2017 yılında kurulduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında sosyal medya üzerinden başlayan ilişkinin Thompson’un tutuklandığı güne kadar sürdüğü bilgisini paylaştı. Mariam Taha Thompson ifadesinde, Lübnanlı kişi ile evlenmeyi ve Lübnan'a taşınmayı planladıklarını, bilgi akışını kesmesi halinde bu idealinin son bulmasından korktuğunu söyledi.

Süleymani saldırısı dönüm noktası oldu

ABD ordusuna ait sırları Hizbullah üyesi ile paylaşan Thompson, 2017 yılından bu yana ilişkisi olan şahsın İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası kendisinden bilgi istemeye başladığını anlattı. Thompson’un ifadesinde Lübnanlı Hizbullah üyesinin "ABD hava saldırıları, özellikle de Süleymani'nin ölümü konusunda çok duygusal ve üzgün davranmaya başladığı ve bu olayın ilişkilerinde dönüm noktası olduğu" ibaresi yer aldı.

Seni Hizbullah komutanı ile tanıştırırım

Dava dosyasında bayan Thompson'ın Hizbullah’a "en az 10 ABD’li üst düzey ismin gizli bilgilerini, 20’den fazla ABD hedefine ait detay ve ayrıca çoklu taktik, teknik ve sivil askeri prosedürleri ilettiği kaydediliyor. ABD’li kadın, Hizbullah üyesi şahsın verdiği bilgilerden çok memnun olduğunu" ve Lübnan'a geldiğinde onu bizzat Hizbullah askeri komutanıyla tanıştırma vaadinde bulunduğunu ifade etti.

Ömür boyu hapis istemi ile

Amerikan makamları Thompson’la ilgili sorgu aşamasının tamamlandığını ve Irak’ta görev yapan kadının Amerikan ordusuna ait sırları terör örgütlerine sızdırdığının belirlendiği kaydedildi. FBI Karşı İstihbarat Bölümü sorumlularından Alan Kohler Jr., "ABD ordusu için denizaşırı ülkelerde çalışan bir Amerikalı ülkesine ihanet ederek bir terör örgütüne gizli savunma bilgileri sağladı, bu bilgiler ABD ordusunun üyelerini tehlikeye attı’’ diye konuştu. Yabancı unsurlara yardım etmek ve ulusal savunma bilgilerini iletmekten suçlu bulunan Mariam Taha Thompson’un ömür boyu hapis cezası istemi ile yargılanacağı açıklandı.