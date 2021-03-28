Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Koronavirüsün başlangıcı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde soruşturma yürütenlerden David Asher, Covid-19’un, Çin’in yeni bir virüs görüldüğünü resmi olarak açıkladığı tarihten 6 hafta önce ortaya çıkmış olabileceğini ifade etti. Asher’e göre Vuhan’daki gizli laboratuvarında çalışan bilim adamlarından üçü, Kasım 2019’un ikinci haftasında gizemli bir solunum hastalığına yakalandı. Asher, “Kesin olarak Covid-19 diyemeyiz ama belirtiler son derece benziyor” dedi. Bu bilim adamlarından birinin karısının ertesi ay öldüğünü belirten Asher, bunun virüsün insandan insana geçtiğine dair net bir delil olduğunu ama Çin hükumetinin bu gerçeği ancak ocak ayının ortalarında kabul ettiğini, salgının da bu sırada önce Çin’de, sonra da tüm dünyada yayıldığını dile getirdi. Amerikalı yetkili, “İnsandan insana bulaşma zamanında gizlenmeseydi dünyada milyonlarca kişi salgından ölmezdi. Virüsün laboratuvardan sızdığı yüzde 100 kesin değil ama şimdilik salgının kökenine dair en mantıklı açıklamanın bu olduğu görülüyor” diye konuştu.