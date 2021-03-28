Afganistan’da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Ülkenin güneyinde yer alan Helmand’da bulunan Gereşk’te güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.