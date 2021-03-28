Afganistan’da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Ülkenin güneyinde yer alan Helmand’da bulunan Gereşk’te güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan’da bombalı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı
28.03.2021 - 22:13 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın güneyinde yer alan Helmad’da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Etiketler : Afganistan,haberler,patlama,
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