Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovakya'nın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Rusya'dan aşı satın alması üzerine başlayan siyasi kriz Başbakan Igor Matoviç'in istifasıyla sonuçlandı. Slovakya Başbakanı Igor Matoviç akşam saatlerinde başbakanlık görevini bıraktığını açıkladı. Başbakanlık koltuğuna Finans Bakanı Eduard Heger'in oturacağı belirtildi. Heger'in yerine ise Matoviç geçecek. Söz konusu görev değişikliği dört partili koalisyon hükümetinin ortakları tarafından onaylanırken Heger'in yarın Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova ile görüşerek yeni kabineyi sunması bekleniyor.



Bakanlar arka arkaya istifa etmişti

Mart ayı başında Rusya'dan ilk etapta 200 bin doz koronavirüs aşısı tedarik edilmesiyle patlak veren hükümet krizi sonrasında Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci istifa etmişti. Ancak koalisyonun ortakları Özgürlük ve Dayanışma partisinin lideri ve aynı zamanda Ekonomi Bakanı Richard Sulik ile Halk İçin partisinin lideri mevcut Adalet Bakanı Marie Kotlikova, Başbakan Matoviç'in de görevi bırakmasında ısrar etmiş, geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'ya istifalarını sunmuştu.



Matoviç istifası için şart koymuştu

Cumhurbaşkanı Czaputova ise iki bakanın istifalarını kabul etmiş, Matoviç'e hükümet ve parlamentonun yönetim kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Matoviç görevi bırakmayı kabul etmiş, ancak yeni bir koalisyon üzerinde anlaşmaya varılması, kabinenin yeniden bölüşülmesi ve kendisinin kabinede bir başka görev alacak olmasını şart koşmuştu.



Erken seçim gündeme gelmişti

Kabinede istifalar peş peşe gelirken, koalisyonun dördüncü ortağı Biz Bir Aileyiz partisinin lideri aynı zamanda parlamento başkanlığı görevini yürüten Boris Kollar ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde siyasi kriz çözülmezse erken parlamento seçimlerine gidilmesi için Cumhurbaşkanı'na başvuru yapacağını açıklamıştı.



Matoviç Rus aşısını bizzat havaalanında karşılamıştı

Slovakya, Mart ayı başında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve kabinenin onayı olmaksızın Rusya'dan Sputnik V aşısı almış, Matoviç ile Krajci, Kösice Uluslararası Havaalanı'nda aşıları getiren uçağı bizzat karşılamıştı.

Slovakya’da toplam vaka 357 bin 910’a, toplam can kaybı ise 9 bin 496’ya ulaştı.