Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

56 yaşındaki Kellner’ın ABD’nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı. Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF tarafından yapılan açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. PPF tarafından yapılan açıklamada, “En derin üzüntülerimizi ifade ediyor. Alaska dağlarındaki kazada PPF’nin kurucusu ve büyük ortağı Petr Kellner, trajik şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.



Kellner, 15,7 milyar dolar servetiyle Çekya'nın en zenginiydi.