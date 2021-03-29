Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de korona virüs aşılarının kullanımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sistem, 17 Mart itibariyle devreye girmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Aşı Bilgi Sistemi'ne göre, ülkedeki ilk parti aşıların ulaştığı 15 Ocak tarihinden bu yana, 97 bin 969 kişi aşılanırken, 44 bin 83 kişiye ise ikinci doz korona aşısı yapıldı.

Türkiye’den KKTC’ye 40 bin doz aşı geliyor

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye’den 40 bin doz aşı geleceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Üstel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile temasa geçtiklerini söyleyerek, Çarşamba veya Perşembe günü içerisinde Türkiye’den ülkeye 40 bin doz aşı gelmesinin beklendiğini söyledi. Sağlık Bakanı Üstel’in Kıbrıs basınında yaptığı açıklamalarda, aşı önceliğinin ağır kronik rahatsızlığı olanların olacağı ve hazirana kadar toplumun yüzde 60’nı aşılamayı hedeflendiği belirtildi.

12 Nisan’da KKTC’de kapalı turizm dönemi başlayacak

Sağlık Bakanı Üstel, 12 Nisan'da kapalı turizmin açılabilmesi adına hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi. Üstel, otellerin isteğine göre kapalı turizm sistemine katılabileceğini belirterek, turizm için gelen kişilerin otelden dışarıya çıkmayacağını ve bu kişilerden yine çift PCR testi isteneceğini vurguladı. Üstel, bu uygulamanın ev karantinası ile birlikte gelişmesine dikkat çekerek, "Turizmi açarken ev karantinası ile birlikte açmayı hedefledik. Ev karantinasını kademeli olarak başlattık. Çocuklu ve kronik hastaları ev karantinasına aldık. Bunun kontrolünü ilçe emniyet kurularıyla yapıyoruz" dedi.