Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avustralya’nın Sidney şehrinde mali danışmanlık yapan Canna Campbell, para biriktirmenin kolay yolunu açıkladı.

Kendisi de bu yolla 117.000 dolar (955.000 TL) biriktiren Campbell’e göre tasarruf yapmanın 7 basit adımı şöyle:



1-Kendinize mali bir hedef koyun

Cambbell, “Para biriktirmek isteyenler öncelikle kendileri için bir hedef belirlemeli. Bu strese yol açsa da insana heyecan verir. Kredi kartı borcunuz varsa ona öncelik vermenizi tavsiye ederim” diyor.



2-Bir tasarruf hesabı açın

Hedef belirledikten sonra atılması gereken ikinci adım, tasarrufların konulacağı bir hesap açmak. Campbell’e göre “Biriktirilecek paralar için ayrı bir hesap oluşturmak çok önemli. Oraya para koyun ve arttığını seyredin. Koronavirüs sebebiyle karantinadayken zaten fazla harcama ihtiyacı duymazsınız.”



3- Tasarruf hesabına bir isim verin

Hesaba hedefinize göre bir isim verin. Mesela Kredi Kartı Borcumu Azaltma Hesabı gibi. “Bir isim koymak o hedefe odaklanılmasına yol açıyor ve tasarrufu teşvik ediyor.”



4-Daha fazla kazanma ve tasarruf yapmanın yollarını bulun

İşte eğlencenin başladığı nokta burası. Mali danışmana göre, “Bütçenize bakın ve harcamalarınızın nereye gittiğini dürüst bir şekilde değerlendirin. Hayatınıza değer katmayacak harcamaları kesebilir ya da azaltabilirsiniz. Ayrıca bir şeyler satmak, bebek bakıcılığı yapmak, online anketler düzenlemek gibi ekstra para kazanma yollarına başvurun.”



5- Tasarrufları ve kazançları proaktif olarak kullanın

Campbell, bu konuda şu örneği veriyor: “Öğlen yemeklerinizi iş yerine taşıyarak haftada 60 dolar tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu parayı hafta sonunda hemen tasarruf hesabınıza atın. Böyle yaparak hem o parayı harcamaktan kurtulur hem de mali hedefinize bir adım daha yaklaşmış olursunuz.”



6. Tasarrufunuz her 1.000 dolara ulaştığında…

Campbell, tasarruf hesabındaki para her bin dolara ulaştığında, mesela hedef 5.000 dolar olan kredi kartı borcunu ödemekse, o paranın alınıp borcu ödemekte kullanılmasını tavsiye ediyor. “Böylece borcunuzun 4.00 dolara düştüğünü bilin ve kaldığınız yerden tasarrufa devam edin.”



7-Tasarruf hedefinizi değiştirin

Campbell, hedefe ulaşıldığında tasarrufa son verilmemesini, başka bir hedef belirlenmesini istiyor. “Kredi kartı borcunuzun tamamını ödediyseniz, acil durum birikimlerinizi oluşturma zamanı gelmiş olabilir. Bu yöntemde en güzel şey, tasarruflarınızın da sizinle birlikte büyümesi ve mali hedeflerinize ulaşılmasına yardım etmesidir.”