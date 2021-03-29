Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamalar hafifletildi. Hükümetin Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hafifletme yol haritasına göre, bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişilik grupların dış mekanlarda buluşmasına ve bazı açık hava spor etkinliklerine yeniden izin verildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısıtlamaların hafifletildiği ilk günde yaptığı açıklamada, "aylar süren fedakarlık ve çaba ile özgürlüğe doğru küçük bir adım atıldığını" belirtti.



İngiltere'de 8 Mart'ta okulların açılmasından bu yana, ilk kez hafifletilen kısıtlamalarla beraber bugünden itibaren tenis kortu ve golf sahaları gibi açık hava spor tesislerinin yeniden açılacağı belirtildi.



Başbakan Johnson, ülkede üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından insanlara yine de "kurallara bağlı kalmaya devam edin" çağrısında bulunarak, insanların maske ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti. Johnson ayrıca, günlük vaka sayıları ve can kaybında azalma olsa bile "dikkatli hareket edilmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

Yurtdışı seyahat kuralları 5 Nisan'da açıklanacak

Johnson, yurtdışında ailesi olan insanlar için mevcut seyahat kurallarının geçerli olduğunu belirterek, 5 Nisan'da seyahat kuralları hakkında daha fazla bilgi verileceğini ifade etti. Johnson, birçok ülkenin şu anda kırmızı listede olduğunu ifade etti.

Denizaşırı ülkelerden gelenlerden endişe ediliyor

İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Sorumlusu Chris Whitty ise yaptığı açıklamada, diğer ülkelerde Covid-19 oranları yükseldiği için endişe duyduğunu belirterek, Avrupa'dan üçüncü dalganın hissedildiğini ve denizaşırı ülkelerden gelenlerin aşıya tepki veremeyeceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Son 24 saatte 4 bin 654 yeni vaka tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 654 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 337 bin 696'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde Covid-19'a bağlı 23 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 615'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı verilerine göre, Birleşik Krallık genelinde 30 milyon 444 bin 829 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtilirken, 3 milyon 674 bin 266 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.