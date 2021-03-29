Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 156 bin 692 testte 12 bin 916 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 565 bin 993'e geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 721 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 417 artarak, 108 bin 350'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 725 artışla 2 milyon 870 bin 614'e ulaştı.

Bu arada, İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu'ndan (FNOMCEO) yapılan açıklamaya göre, salgında hayatını kaybeden doktor sayısı 344'ü buldu.

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 499 bin 293 oldu. Aşılananların 2 milyon 996 bin 933'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.