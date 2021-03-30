Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Blinken ise Dünya’da süren sorunların hiçbirinin tek bir ülke tarafından çözümlenemeyeceğini belirterek Birleşmiş Milletlerin iş birliği ve çözüm üretmek için en iyi kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yayınladığı mesajda Bozkır ve Blinken’in Bozkır’ın başkanlığının geri kalanında planlanan önemli konuların konuşulduğunu belirtirken “Bakan Blinken, Başkan Bozkır’a 75inci Genel Kurul döneminde gösterdiği liderlik için teşekkür etti” dedi.

Price görüşmede ABD’nin Genel Kurul Başkanı ve Birleşmiş Milletler ile yakın çalışma isteğinin dile getirildiğini söyledi.