Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin füze denemelerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i sert sözlerle hedef aldı. Güney Koreli liderin eleştirilerinin ardından Kim Yo-jong yaptığı açıklamada, "ABD tarafından yetiştirilen bir papağan" olarak nitelendirdiği Moon'u "utanmazlıkla" suçladı. Moon'un açıklamalarının "mantıksız" olduğunu belirten Kim Yo-jong, yorumlarının ABD'nin duruşu ile benzer olduğunu işaret etti. Kim Yo-jong, "Güney Kore'nin böylesine mantıksız ve küstah davranışı, ABD'nin gangster benzeri mantığıyla tamamen aynı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin yaklaşık 1 yıllık aranın ardından 25 Mart'ta gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemeleri, ABD ve Güney Kore başta olmak üzere dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Pyongyang'ın eylemini şiddetle kınayarak gelişmeyi "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti. Pyongyang yönetimi ise 1 gün sonra yaptığı açıklamada, "yeni tip taktik güdümlü füzelerin" denendiğini öne sürmüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre, Pyongyang'ın balistik füzeleri test etmesi yasaklanmıştı.