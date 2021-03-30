Resmi “www.45office.com” sitesinde Trump’ın, başkanlığı döneminde dünya liderleriyle çekilmiş fotoğrafları, karısı Melania ile birlikte katıldıkları sosyal etkinlikler yer alıyor. Site, ismini Trump’ın ABD’nin 45. başkanı olmasından alıyor. Trump’ın "ülkede bıraktığı mükemmel mirasın” anlatıldığı sitede, onun “ABD tarihinde en olağanüstü siyasi hareketi başlattığı, siyasi hanedanları tahtından indirdiği, Washington’daki müesses nizamı alt ettiği ve ülkenin dışarıdan seçilmiş ilk gerçek başkanı olduğu” ifade ediliyor. Site Trump yönetimiyle ilgili olarak buna benzer övgülerle dolu. Kullanıcılar sitede Trump ve karısına mesaj gönderebiliyor, etkinliklerine katılmak için randevu alabiliyor ve onlardan selamlama talep edebiliyor.
Twitter ve Facebook’tan yasaklanan Trump kendi internet sitesini açtı
30.03.2021 - 13:21 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya sitelerinden yasaklanınca kendi sosyal medyasını kuracağını açıklamıştı. Trump, kendisine ait bir internet sitesi açarak bu konuda ilk adımı attı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Trump,
778534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778534.aspx
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