Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi “www.45office.com” sitesinde Trump’ın, başkanlığı döneminde dünya liderleriyle çekilmiş fotoğrafları, karısı Melania ile birlikte katıldıkları sosyal etkinlikler yer alıyor. Site, ismini Trump’ın ABD’nin 45. başkanı olmasından alıyor. Trump’ın "ülkede bıraktığı mükemmel mirasın” anlatıldığı sitede, onun “ABD tarihinde en olağanüstü siyasi hareketi başlattığı, siyasi hanedanları tahtından indirdiği, Washington’daki müesses nizamı alt ettiği ve ülkenin dışarıdan seçilmiş ilk gerçek başkanı olduğu” ifade ediliyor. Site Trump yönetimiyle ilgili olarak buna benzer övgülerle dolu. Kullanıcılar sitede Trump ve karısına mesaj gönderebiliyor, etkinliklerine katılmak için randevu alabiliyor ve onlardan selamlama talep edebiliyor.