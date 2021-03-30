Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının geçtiğimiz 22 Mart'ta sona erdiği Japonya’da, Sağlık Bakanlığı personelinin hala süren salgın tedbirlerine rağmen parti düzenlediğinin ortaya çıkması ülkede skandala yol açtı. Bakanlık bünyesindeki Yaşlılar Dairesi'nde çalışan 23 kişinin Tokyo'nun Ginza bölgesinde düzenledikleri bir veda partisinde bir araya gelmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura ise kamuoyunun güvenini sarstıklarını belirterek özür diledi. Salgınla mücadele kapsamında halka günlük aktivitelerini kısıtlama çağrısı yapıldığını anımsatan Tamura, Bakanlık personelinin söz konusu eyleminin salgınla mücadele duygusuyla bağdaşmadığını ifade etti.

OHAL bitti, tedbirler sürüyor

Japonya’da Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da uygulanan OHAL 22 Mart'ta sona ermiş, başkent yönetimi ise restoran ve benzeri işletmelere 21.00'de kapatma çağrısı yapmayı sürdürmüştü. Çağrıya uyan işletmelerin sübvansiyonlardan yararlanabileceği açıklanmıştı.

Vaka sayısı 473 bini aştı

Japonya'da bugün doğrulanan 2 bin 79 Covid-19 enfeksiyonu ülkedeki vakalar toplamını 473 bin 29'a taşımış, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 9 bin 140'a yükselmişti.