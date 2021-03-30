Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilecek 93. Akademi Ödülleri’nde sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Showbiz411 kurumu tarafından ele geçirilen elektronik postaya göre yurt dışından gelen adaylar 10 gün karantinada kalacak. Los Angeles’a yurt içinden gelecek olanlar da törenden 5 gün önce kendilerini toplumdan tecrit edecekler. Yurt dışından gelecek ünlüler üç Covid-19 testinden geçirilecek. Yurt içinden gelenlere ise iki test yaptırılacak.
Oscar ödül törenine Covid tedbirleri damga vuracak
30.03.2021 - 16:42 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar’lar ABD’nin Los Angeles şehrinde 25 Nisan’da Dolby Theatre’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ama merasim, Oscar adayları, özellikle de yurt dışından gelecek olanlar için biraz sıkıntılı geçecek.
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