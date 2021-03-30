Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilecek 93. Akademi Ödülleri’nde sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Showbiz411 kurumu tarafından ele geçirilen elektronik postaya göre yurt dışından gelen adaylar 10 gün karantinada kalacak. Los Angeles’a yurt içinden gelecek olanlar da törenden 5 gün önce kendilerini toplumdan tecrit edecekler. Yurt dışından gelecek ünlüler üç Covid-19 testinden geçirilecek. Yurt içinden gelenlere ise iki test yaptırılacak.