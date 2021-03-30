Budimir, bu kez Hırvatistan’ın Sisak şehrinde bir yüzme havuzunda rekor denemesi yaptı. Budimir, denemeden önce vücudundaki oksijen seviyesini artırmak için saf oksijenle hızlı hızlı nefes aldı. Doktorlar ve gazeteciler de denemede hazır bulundu. Su altında 24 dakika 33 saniye nefessiz kalan Budimir, kendisine ait rekoru daha da geliştirdi. Budimir, uzun yıllar süren çalışmalar sonrasında vücudunu, oksijenli kanı bedenine, özellikle de beynine daha yavaş pompalamak için eğitmeyi başardı.
Su altında 24 dakika 33 saniye nefessiz kalarak dünya rekoru kırdı
30.03.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Su altında en uzun süre nefessiz kalma konusunda Guinness Dünya Rekoru, 24 dakika 11 saniye ile 54 yaşındaki Hırvat dalgıç Budimir Buda Šobat’a aitti.
Etiketler : sui rekor,nefes,
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