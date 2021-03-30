Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ''2 milyon vatandaşımız aşılandı. Bir adım daha ilerideyiz.'' ifadelerini kullandı.

- Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Covid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 4 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 645 bin 733'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 274 artarak 20 bin 435'e yükseldi.