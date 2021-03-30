Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Macron ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür eden Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti. Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.
Macron ve Barzani Paris'te bir araya geldi
30.03.2021 - 20:16 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Etiketler : macron,barzani,haberler,
778631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778631.aspx
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