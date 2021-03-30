Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Macron ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür eden Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti. Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.