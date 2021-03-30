Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamen silah deposuna dönüştürülen tankerde çok sayıda ABD yapımı Tow Füzesi, bomba yapımında kullanılan mühimmat ve otomatik tüfek ele geçirildi. Azez Polis biriminden Türkiye gazetesine yapılan açıklamada tankerin Munbic bölgesinden gönderildiği ve PKK işgal hattına geçmeye çalıştığı bilgisi verildi. Polis yetkilileri bomba, silah ve füze yüklü tankerin özel modifiye özelliği taşıdığını ve PKK terör örgütüne ait olduğunu belirtti.

Öte yandan Tel Rıfat aksında varlığını sürdüren PKK terör yapılanması Azez şehir merkezini roketlerle hedef aldı. Marenaz köyünden fırlatılan roketler Azez Meşfe el Devle (Devlet Hastanesi'ne yakın bir noktada meskun mahali vurdu. Olayda bir çocuk yaralandı.